Huawei рассматривает «Яндекс» как альтернативу Google

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В скором времени на смартфонах китайского производителя может появиться Яндекс.Store и аффилированные приложения.

Huawei проводит переговоры с «Яндекс» с целью дальнейшего сотрудничества. Вице-президента Huawei CBG Алекс Чанг сообщил, что в скором будущем на смартфонах Huawei могут появиться приложения от «Яндекс», которые смогут полностью заменить аналогичный пакет от Google, в случае прекращения их сотрудничества под давлением Белого дома.

Пользователи остались в шоке от такой ситуации. Мало того, что в таком случае им придется распрощаться с популярными приложениями, так и потерять работу. Прежде всего пострадают почтовые ящики пользователей, так как доступа к ним попросту не будет, что сведет на нет возможность аутентификации в различных приложениях через почтовый сервис и осуществление переписки в целом. Пострадают аккаунты Google. Play — у владельцев не будет доступа к купленным приложениям. Функция Google. Pay также исчезнет. Но наиболее страшный удар настигнет пользователей YouTube — потеря аккаунтов, доступа к роликам, а для некоторых и потеря работы, ведь на просторе РФ много популярных блогеров. Многие зарубежные разработчики будут вынуждены переписывать сотни строчек кода для встраивания своих приложения в платформу от «Яндекс», что приведет к существенному повышению цены на них.

Это только несколько последствий, которые моментально приходят в голову. В Сети считают, что подобный ход просто уничтожит Huawei на просторах России. Если компания и вправду рассматривает «Яндекс» как альтернативу Google, то с «лидера продаж» она опустится на уровень Highscreen и быстро вылетит с рынка.