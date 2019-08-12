Выход iPhone 11 заставляет отказаться от проблемных Android-смартфонов

Сегодня, 04:05

Пользователей манит экосистема Apple и отсутствие неполадок в гаджетах.

Накануне выхода iPhone 11 люди стали с большим вниманием рассматривать продукцию Apple. В том числе из-за их традиционно сильной стороны — экосистемы. Это та самая система взаимодействия умных гаджетов между собой. Товары Apple между собой крепко связаны, причём даже 2 разным владельцам iPhone будет намного проще передавать файлы друг другу, по сравнению с пользователями Android-смартфонов.

Например, один из пользователей Android разместил в социальной сети reddit пост, где сообщал о своём «переходе обратно». Он давно пользовался iPhone 5S, но затем сменил его на Android-смартфон. Более того, автор признаётся в симпатии к ОС от Google, особенно свежие утечки о новом Pixel 4, но ему очень не хватает той экосистемы, которая существует в гаджетах Apple. Для примера пользователь рассказал неудобства передачи фотографий. Те же iPhone могут быстро подключаться к сервису AirDrop и без помех работать с файлами, а вот смартфоны на Android так не могут — приходилось пересылать фотографии сообщением, что приводило к ухудшению качества картинки.

Грядущая презентация iPhone 11 заставляет людей менять своё мировоззрение. Google ещё тяжело соперничать с Apple — это, в конце концов, не Samsung или Huawei, поэтому компания Тима Кука может с лёгкостью отобрать текущих клиентов американского конкурента и даже повлиять своей презентацией нового флагмана на будущих, «захватив» их себе. К тому же, в их устройствах и проблемных мест меньше будут, и сопровождение вместе с техподдержкой лучше будет.