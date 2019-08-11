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Смартфоны на iOS начинают плохо работать, после перехода на вредоносную ссылку.

Силами фанатов, маркетологи Apple создали ощущение полной безопасности iPhone и iOS. Однако это не верно, ведь пользователи Reddit сообщают о заражении iPhone вирусами.

При переходе на ссылки и отвечая на пришедшие email, смартфоны Apple заражаются вирусом, превращающим устройство в плохо работающий смартфон. После заражения iPhone может внезапно зависнуть или выключиться посреди работы.

Компания по IT-безопасности Check Point считает, что хакеры создали новый опасный вирус для iPhone. Эксперты по безопасности выступили на конференции Def Con 2019 и сообщили об уязвимости iOS. Мобильная система Apple не так безопасна и заражается даже через приложение «Контакты».

Стандартное приложение Apple взламывается через самую распространённую базу контактов — SQLite. Система используется во многих платформах, а уязвимости подвержены iPhone и iPad начиная с iOS 8.0 (1,4 млрд устройств).

В копилку свежих опасностей добавилась еще одна уязвимость, найденная исследователями Google. Натали Сильванович сообщила, что хакеры взламывают iPhone через iMessages.

Угроза уязвимости в том, что пользователям даже не приходится переходить по ссылкам. Злоумышленник отправляет специальный код через СМС и сервера Apple автоматически передают ему фото и личные документы «жертвы».

Череда найденных уязвимостей показывает, что у Apple начались большие проблемы в безопасности и растущее количество сервисов только усугубило проблему. Несмотря на растущие угрозы, Apple не спешит «латать дыры» в безопасности и не даёт сделать это другим.

Русская компания Лаборатория Касперского, разрабатывающая антивирусы, не пропущена в AppStore. Приложение Kaspersky Safe Kids (KSK) напоминает функционалом фирменное «Экранное время» и Apple запретила распространять приложение на смартфонах.

В Сети считают, что Apple пытается скрыть уровень уязвимости iPhone и потому всячески не допускает сторонние антивирусы к работе с iOS. По данным Reuters, Apple будут платить $1 млн хакерам за «тихое» обнаружение уязвимостей.

Если пользователи узнают о реальном уровне угроз в iOS, то акции Apple «улетят» вниз и компании придется потратить миллиарды долларов на усовершенствование безопасности.