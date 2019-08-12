iPad Pro 2020 получит 6 камер и будет стоить 200 тыс. рублей

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2 блока камер как в iPhone 11 просканируют и создадут 3D модели людей для фото и видео редакторов.

Все техно-новости заняты слухами и сливами о предстоящем iPhone 11. Несмотря на скрытность Apple, новости о будущих проектах купертиновцев просачиваются и уже известна главная особенность iPad Pro 2020 года.

Новый планшет получит кардинальные изменения в дизайне и «начинке», ведь 2020 год важен для Apple. Компания обновляет устройства каждые 5 лет и в следующем году Apple презентует публике инновации.

iPad Pro 2020 получит 6 основных камер. На задней крышке планшета разместятся по 3 камеры с левой и правой стороны, а сами квадратные блоки повторят слитый дизайн iPhone 11.

Новые камеры просканируют человеческое лицо и тело, и создадут 3D модели на основе алгоритмов Apple. Такие технологии найдут применение в фото и видео секторе, а также у правоохранительных органов.

iPad 2020 будет сканировать лица людей в паспортных столах и на контроле в таможнях. Защищенная iPadOS справится с опасностями взлома и обезопасит государственный сектор.

Такие камеры продвинут планы Apple в развитии дополненной реальности (AR). Использование 6 камер в связке с развиваемыми видео сервисами помогут планшету транслировать интерактивные сериалы, и редактировать фото и видео в момент съёмки.

Теория о 6 камерах правдива, поскольку в 2019 году ожидается выход iPad с 3 камерами. Инсайдер Macotakara сообщил, что общался с одним из китайских поставщиков Apple.

У компании выросли объёмы заказов на тройные блоки для камер и поставщики утверждают, что они будут использованы в новых iPad для улучшения фото возможностей.

Инсайдер редко даёт ошибочные новости, а это значит, что в 2020 году покупателей ожидает iPad с большим количеством камер. Такой планшет будет стоить 200 тыс. рублей и выше, поскольку апгрейду подвергнутся не только камеры, но и железо.

Если Apple действительно разрабатывает такое устройство, то она точно «убьёт» переставший развиваться рынок планшетов. Конкуренты в лице Samsung Tab и Microsoft Surface не получают признания публики, а после того, как iPad станет фото планшетом, их продажи упадут еще сильнее и сделают Apple монополистом на данном рынке.