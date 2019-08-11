Новый iPhone 11 может получить камеру на 48 Мп

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Это произойдёт из-за конкуренции с Xiaomi и Samsung, которые уже применяют модули на 108 Мп.

Новый iPhone 11 еще до официального релиза рискует получить титул «разочарование года». Слитые официальные концепты и макеты, наводящие ужас на всех любителей утонченных гаджетов, невнятная «начинка», урезанный функционал — это далеко не полный список разочарований. Многие уже поставили крест на новинке, но эксперты призывают подождать до осени.

По словам знатоков, Apple переживает трудные времена. У компании были и взлеты, и падения, но сейчас ситуация стремительно приближается катастрофе. Спасательным кругом могло стать новое поколение гаджетов, но все пошло не по плану: ноутбуки выпускаются с дефектами, которые невозможно устранить, планшеты устаревают, а альтернативы не предоставляется, iPhone и вовсе застопорился в развитии. Компания обещает, что в 2020 на свет появится новое устройство, способное перевернуть рынок гаджетов с ног на голову, но дожить до благоприятного исхода компания сможет только с помощью iPhone 2019 года. Но ужасные отзывы ясно дают понять, что новый iPhone Xl не сможет стать флагманом года.

Единственным спасением может стать прорывная технология камеры, которую активно развивают восточные конкуренты. Эксперты считают, что новый смартфон может получить 48 Мп камеру, которая станет единственные достоянием iPhone. Убрав передовые функции, компании придется удержать клиентов привлекательными громкими числами, с чем «48 Мп камера» успешно справляется. Единственным недостатком такого метода может стать отсталость Apple от общих тенденцией. Xiaomi и Samsung уже вовсю ведут работу над чипами с поддержкой 108 Мп разрешения, тогда как Apple давно потерялась на этом пути, что не гарантирует качественную работу над устройством.