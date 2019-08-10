Обновлённая клавиатура «бабочка» ломает батареи в MacBook Pro 13

Сегодня, 21:07

В Apple не стремятся признавать проблемы провально улучшенной клавиатуры.

С того момента, как компания по-тихому усовершенствовала клавиатуру в новых MacBook Pro 13, в Сети начали появляться массовые жалобы недовольных пользователей. И большинство из них было связано с работой батареи в ультрабуках. Например, у кого-то время её автономной работы составляло половину от заявленного или немного больше, у других пользователей – и того меньше.

Поначалу проблема не указывала на «виновника» происходящего и грешили в основном на бракованные аккумуляторные батареи. Однако в официальных сервисных центрах людям диагностировали вполне нормальные состояния их устройств. По крайней мере в большинстве случаев. Кто-то сдавал купленные новинки и брал абсолютно новые, но это также не решало проблему, просто показатели автономности варьировались.

В итоге всё оказалось куда банальнее и выяснилось, что батареи ломает обновлённая Apple клавиатура «бабочка». Те, кто не решился приобретать новые «яблочные» ноутбуки, шли на крайние меры, заменяя клавиатуру и батарею, что, внезапно, избавляло их от проблемы.

Официально компания не заявляла о таком проколе, что не удивительно, так как они дорожат своей репутацией. Однако работы над новой «бабочкой» активно ведутся, что наверняка вызвано предыдущим провалом.