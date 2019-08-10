Искусственный интеллект научился «читать» чужие мысли

Сегодня, 19:30

AlterEgo распознаёт нейронные импульсы, что позволяет ему общаться с владельцем.

Инновационная разработка Арнава Капура (Arnav Kapur) потрясла Сеть своими возможностями, а некоторых пользователей и вовсе нешуточно насторожила. Представить только, что искусственный интеллект за короткие сроки продвинулся так далеко — само по себе удивительно. Не говоря уже о том, что он научился «читать» чужие мысли. С такими возможностями людей в обозримом будущем ожидают крупные изменения, как в плане повседневной жизни, так и с точки зрения безопасности.

Последнюю, например, силами недобросовестных умельцев можно будет поставить под ещё большие сомнения. Ведь если сенсоры могут проделывать всё это стационарно, то научатся и удалённо, а значит даже думать о чём-то станет небезопасно. С другой стороны, открываются широкие перспективы в лечении различных проблем с речевым аппаратом. Множество дефектов удастся преодолеть буквально силой мысли.

Также AlterEgo сможет значительно облегчить жизнь, помогая пользователям восполнять пробелы в памяти или составляя подсчёты при покупках, переводить языки на ходу и напоминать о прочитанном, даже управлять смарт-устройствами. Способов применения такому устройству немало, и прежде чем разработка Капура выйдет на потребительский рынок, ей наверняка уже придумают самые разные применения.