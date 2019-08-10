Вышло обновление WhatsApp, но безопастность пользователей всё еще под вопросом

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Последняя версия защиты бесполезна против существующих уязвимостей.

В популярном мессенджере WatsApp обнаружили опасную уязвимость, которой активно пользуются мошенники. Из-за ошибок в интерфейсе можно изменить сообщение собеседника как в приватном диалоге, так и в групповом чате. Таким образом можно подделывать переписку и использовать измененные слова против автора, как вариант.

Главной особенностью ошибки стало то, что добиться результата можно сразу тремя способами, ни один из которых не требует глубоких познаний в программировании или взломе приложений. Абсолютно любой пользователь, знающий об этих методах, сможет быстро изменить переписку.

На данный момент лишь один из трех методов успешно устранен, тогда как оставшиеся активно используются. По словам пользователей, проблема существует уже давно, но никто ее не решал. Материнская компания Facebook никак не прокомментировала ситуацию, но в Сети сразу связали происшествие с недавним скандалом вокруг детского мессенджера Facebook Messenger Kids, вызвавшего огромное количество жалоб и критики в адрес компании.

Причины, почему же безопасность пользователей все еще под вопросом, несмотря на обновление защиты, остаются загадкой. Эксперты предполагают, что дело в серьезных ударах по репутации и бюджету Facebook. Многочисленные обвинения в слежке, штраф в $5 млрд, кадровые потери существенно снизили престиж компании, из-за чего опытные сотрудники покинули коллектив, а новички не способны угнаться за внутренним темпом и задачами, потому и встречается такое количество ошибок.

Простые пользователи, в свою очередь, считают, что компания намерено оставляет «дыры» в безопасности, чтобы потом громко заявлять о «злых хакерах» и борьбе с киберпреступностью, таким образом, рекламируя себя и повышая репутацию.