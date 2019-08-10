Очередной upgrade от Telegram: теперь надежнее, удобнее и быстрее

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В новой версии мессенджера 5.10, которая вышла 9 августа 2019 года, появились лайки, комментарии, беззвучные сообщения, медленный режим и административные заголовки.

После того, как Павел Дуров перестал работать над созданной им социальной сетью ВКонтакте, он занялся новой разработкой. Так, 14 августа 2013 официально был представлен мессенджер Telegram. С момента основания приложения его аудитория постоянно увеличивается. По данным статистики в 2017 году Telegram обошёл по рейтингу даже социальную сеть ВКонтаке по количеству пользователей. На данный момент мессенджером пользуются более 200 млн пользователей, из которых 62% приходится на россиян.

Что касается очередного upgrade от Telegram, то на этот раз П. Дуров предлагает своей аудитории несколько новых фичей. Функция «Беззвучные сообщения» позволяет отправлять уведомление, которое не подаст сигнал звука или подсветки экрана на устройстве получателя. Для отправки беззвучного сообщения нужно только лишь удержать кнопку «Отправить», после чего можно будет выбрать режим «Отправить без звука».

Функция «Медленный режим» станет удобной в использовании групповых чатов, так как администраторы смогут устанавливать и контролировать интервал отправки сообщений для всех участников чата при помощи специального таймера.

Функция «Административные заголовки» разрешит владельцам групп устанавливать собственные названия. Кроме того, теперь пользователи при необходимости смогут останавливать анимацию стикеров. Еще одним приятным дополнением является возможность оставить комментарий или поставить лайк. Все, что нужно для этого – использовать специальный виджет Comments.App.

Вот так разработчикам довольно молодого приложения удалось сделать его надёжнее, удобнее и быстрее благодаря новым функциям. В то время, как гиганты, вроде Facebook, Instagram и ВКонтакте, переживают трудные времена, Telegram не перестаёт приятно радовать своих пользователей удобством в использовании и надёжной защитой личных данных. Возможно, уже совсем скоро мессенджеру удастся отодвинуть на второй план многих своих конкурентов и занять лидирующую позицию.