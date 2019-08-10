Microsoft заблокировала онлайн-игры на всех предыдущих ОС

Сегодня, 09:32

Темпы перехода пользователей на последнюю версию разочаровывают компанию, потому она предпринимает отчаянные шаги.

Мультиплеер для всех пользователей более ранних версий Windows отныне немыслимая роскошь. Компания отключила поддержку всех игровых серверов на предыдущих ОС, чем нанесла серьезный удар по геймерам. Неизвестно, навсегда ли Microsoft отключила возможность игры по сети, или это временный метод устрашения, но тысячи разгневанных пользователей уже «взорвали» Сеть.

Сделан данный ход в рамках перевода пользователей на ОС Windows 10. За все время существования последней версии ОС всего 45% всех пользователей решились поменять свою платформу, и даже эта цифра набралась с трудом. В компании не нравится такое развитие событий, потому они и решили действовать «силовыми» методами.

Microsoft заблокировала не только онлайн-игры. Компания и ранее почувствовала сильное нежелание пользователей менять ОС, потому автоматически обновляла устаревшие версии без согласия владельца. Единственным спасением стал откат системы и полная блокировка обновлений, но такой вариант наносил серьезный удар по безопасности ПК. Помимо этого, компания тайно устанавливала компоненты Windows 10 с рядовыми, на первый взгляд, обновлениями, что возмутило пользователей. От комментариев Microsoft отказалась, но свои действия не прекратила.