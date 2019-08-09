Bethesda хочет создать конкуренцию Google Stadia

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Учитывая прошлые неудачи компании с онлайн-проектами, затея с Orion доверия не внушает.

Компания, ответственная за провальную по всем фронтам Fallout 76, решила заняться разработками в категории облачного гейминга и представила проект Orion, нацеленный на оптимизацию игрового процесса путём уменьшения задержки и снижения требований пропускной способности. Похоже на то, что Bethesda задумала предоставить конкурента анонсированной Google Stadia, только неясно, как всё в итоге обернётся.

С момента выпуска ожидаемой многими фанатами постапокалиптической ММО репутация компании стала стремительно падать, а позже они и вовсе добили её мобильной игрой The Elder Scrolls: Blades. Обе игры даже не приблизились к ожиданиям поклонников серий, а потому возникает всё больше логичных сомнений в будущих проектах Bethesda.

Основные особенности Orion должны позволить игрокам наслаждаться игровым процессом облачного сервиса даже при средней скорости подключения, что немного снижает порог вхождения для пользователей с проблемными провайдерами или посредственными тарифами. Тестирование технологии произойдёт посредством стриминга DOOM для iOS, без необходимости каких-то локальных установок. Позже эту возможность обещают предоставить и для Android-устройств, а также ПК.