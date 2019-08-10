Поисками пропавших без вести россиян займётся нейросеть «Билайн»

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Разработка мобильного оператора поможет значительно сократить время обработки данных, определяя пропавших по фото.

Как и любая другая нейронная сеть, эта система также ещё далека от совершенства, а потому активно тестируется работниками московского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», принявшего активное участие в разработке вместе с оператором мобильной связи «Билайн». Движение добровольцев отряда направлено на помощь в поисках пропавших детей, в связи с чем они обладают необходимым опытом и большим количеством информации, которые помогут усовершенствовать нейросеть.

В скором времени это наряду с SMS-рассылками, поисковыми дронами, опросами и небезразличным участием сознательных граждан позволит существенно уменьшить время на обработку данных и сами поиски, что также увеличит процент их успешности. Ведь случаются самые разные ситуации, и всегда необходимо реагировать быстро, продвигаясь в нужном направлении.

Подобное применение современных разработок в области машинного обучения заслуживает уважения, так как создатели не просто балуются составлением случайных изображений несуществующих людей или трансформацией фотографий в картины эпохи Ренессанса, а занимаются важным, серьёзным делом. К тому же использование и передача операторами некоторых личных данных для поисков пропавших без вести не нарушает законодательства РФ.