Сегодня, 17:15

Своим конкурсом компания планирует доказать «неуязвимость» своих гаджетов от злоумышленников.

В 2016 году Apple инициировала программу Bug Bounty, целью которой был поиск ошибок и «дыр» в безопасности продуктов компании. Зарегистрированным энтузиастам предлагали 200 $ тысяч за получение доступа к устройствам на iOS без взаимодействия с пользователем. В этом году программу расширили — Apple предложили хакерам взломать iPhone за 1 млн $. Более того, можно попробовать взломать часы Apple Watch, настольную систему macOS, или даже телевизор с tvOS.

Об изменениях в конкурсе сообщил директор департамента сетевой безопасности Apple Иван Крстич. Как и прежде, доступ необходимо получить без прямого взаимодействия с владельцем атакуемого гаджета или самим устройством.

Также в этом году участники конкурса могут побороться за «утешительные» призы. Так, обход экрана блокировки iPhone оценили в 500 $ тысяч, а за «захват» устройства через стороннее приложение можно получить 150 $ тысяч. Кроме того, Apple гарантирует бонусы за обнаруженные ошибки, которые не удалось обойти.

Стоит отметить, что подобная акция является маркетинговым ходом, призванным убедить пользователей в безопасности продукции Apple. К слову, конкуренты тоже пытаются разрушить веру в «неуязвимость» Apple. Так, в 2016 году компания Zerodium предложила 1,5 млн $ за взлом мобильной ОС Apple — пока это никому не удалось, а награда уже выросла до 2 млн $.