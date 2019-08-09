Сегодня, 15:54

Трекер Mi Band 4 перестал фиксировать сердечный ритм после месяца использования.

Фитнес-браслеты от Xiaomi остаются лидерами рынка из-за демократичной цены и достойной оснащённости. Так, устройство выбирают даже люди, далёкие от спорта, — в качестве доступной альтернативы смарт-часам. Но обновленная модель Mi Band 4 вряд ли повторит успех предшественников — пользователи жалуются на массовые поломки фитнес-браслетов Xiaomi.

Одним из отличий Mi Band 4 от предшественника стал пульсометр, который может в реальном времени отслеживать частоту сердцебиения. Эта функция расширила армию поклонников гаджета за счёт людей, которым важно контролировать сердечную активность. Тем не менее, это новшество первым «сдалось» в новинке.

Так, пользователь платформы Reddit рассказал, что монитор сердечной активности в его Mi Band 4 перестаёт работать каждое утро. Перезагрузка и сброс настроек браслета не помогли — «беспрерывный» монитор самовольно прерывал свою работу. Люди, столкнувшиеся с похожей проблемой, рекомендуют «тренировать» браслет, активировав мониторинг в режиме тренировки. Также, беспрерывный мониторинг снова активировался после включения принудительных измерений.

Стоит отметить, что ранее с подобной проблемой сталкивались владельцы Mi Band 4, использовавшие браслет вместе с iPhone. Как выяснилось, на iOS датчик сердечного ритма необходимо включать вручную.