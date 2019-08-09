Apple пытается вытеснить «Лабораторию Касперского» собственными аналогами

Сегодня, 14:47

Такое поведение компании привело к возбуждению дела ФАС РФ и резонансным заявлениям.

Приложение для родительского контроля Kaspersky Safe Kids сначала подверглось ограничению функциональности со стороны Apple, а потом купертиновцы и вовсе выпустили собственный аналог Screen Time с похожим функционалом. Последние аргументируют свои действия тем, что подобные сторонние приложения угрожают конфиденциальности и даже безопасности пользователей, что звучит довольно громко.

На деле же всё это больше похоже на монополию, особенно если учесть, что пострадал не только «Касперский», но и другие разработчики, чьи аналогичные приложения были удалены «яблочной» корпорацией с просторов App Store. Таким образом жалоба в ФАС РФ и соответствующее возбуждение дела на основе «злоупотребления доминирующим положением Apple на рынке распространителей приложений для iOS» выглядит вполне логичным решением.

Реакции обидчиков долго ждать не пришлось и Apple ответили, что у всех разработчиков есть равные права и возможности для выпуска успешного приложения. Только принципы «успешности», видимо, известны лишь самой компании, так как последствия сказались на всех приложениях с родительским контролем кроме их детища. Похоже, что Apple попросту пытается вытеснить «Лабораторию Касперского» и других конкурентов, предлагая собственные аналоги.

И это не кажется странным, если вспомнить отсутствие логичных причин для отказа от разъёма для наушников в iPhone или наличия собственного стандарта для зарядных устройств. Зачем раздавать деньги сторонним производителям, если можно зарабатывать их на собственных продуктах?