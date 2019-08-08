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Пока что 5G работает в пилотной версии, только на Тверской.

Наконец-то 5G добрался и до России, и первым предоставившим эту связь стал оператор Tele2 при поддержке оборудованием от Ericsson. Однако невзирая на новаторство, проблемные участки покрытия компании никуда не делись. Пользователи обрушили свои гневные отзывы в интернет пространстве.

По заявлению пользователей, даже в Москве есть участки с плохим покрытием оператора Tele2, зато теперь на Тверской есть 5G. Встревоженные клиенты боятся, что все средства компании уйдут на развитие новой сети, а проблемные участки так никто и не будет восстанавливать. Таким образом, Tele2 стала первой телефонной компанией с 5G и плохой связью. Таким образом, Tele2 стала первой телефонной компанией с 5G и плохой связью.

Сама компания заявляет, что модернизация сети происходит при помощи оборудования Ericsson, согласно нацпроекту «Цифровая экономика Российской Федерации», данное мероприятие будет распространяться по всем городам-миллионникам. Создание сетей 5G в России суммарно может обойтись в 650 млрд рублей.

Ранее российскими операторами рассматривалась решение замены традиционного гудка на рекламу, однако они столкнулись с технической проблемой пользователей, гаджеты которых не поддерживают такую функцию. Но с запуском сети 5G появляется определённая выборка среди смартфонов для запуска рекламы, ибо смартфоны с поддержкой 5G имеют достаточный функционал. Замена гудков всё ещё рассматривается, однако при таком решении цена на 5G может снизится или же вырученные деньги могут пойти на распространение сети.