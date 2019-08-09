Геймерский изогнутый монитор Xiaomi представят в ноябре

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Компания взяла под прицел игровой сегмент, а значит игровые устройства и аксессуары станут доступнее.

Широкое разнообразие техники и электроники – одна из главных фишек Xiaomi, позволяющих компании составлять достойную конкуренцию многим брендам. При чём не только у себя на родине, но и за её пределами. Продукция компании славится приятной эстетикой, хорошими компонентами и оптимальной стоимостью, что может отлично сказаться на геймерских предпочтениях в обозримом будущем.

Всё дело в том, что игровые аксессуары, компоненты и устройства – удовольствие недешёвое, а Xiaomi могут привнести в этот сегмент некий компромисс, что уже понемногу наблюдается. Среди продукции бренда есть и игровые кресла, и клавиатуры, и даже игровой смартфон с довольно агрессивным дизайном. Ещё, не так давно они представили новый геймерский ноутбук с незамысловатым и логичным названием Xiaomi Mi Gaming. Теперь же в Сети появились слухи о том, что в ноябре они покажут публике геймерский компьютерный монитор.

По информации инсайдера новинка получит изогнутый QHD+ дисплей диагональю в 34 дюйма и частотой 144 Гц. Соотношение сторон составит 21:9, что позволит использовать монитор не только для домашних игровых сборок, но и в киберспортивных соревнованиях, что здорово бы продвинуло самих Xiaomi в данной категории. Понятно, что никаких официальных данных пока что не сообщалось, а потому дизайн и стоимость грядущей новинки остаётся загадкой.