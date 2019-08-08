Сегодня, 18:27

Новинка получит батарею на 4500 мАч с «супер-быстрой» зарядкой и сенсор камеры на 64 мегапикселя.

После падения спроса на флагманские модели, в Samsung изменили стратегию, объединив доступность J-серии и оснащённость флагманов в моделях серии Galaxy A. Курс на перемены подтверждают обновленные смартфоны из линейки. Так, сегодня были раскрыты характеристики Galaxy A70s, который снимает лучше iPhone — более того, смартфон будет быстрее и дешевле Meizu 16 Xs.

Сегодня журналисты обнаружили на сайте теста Geekbench результаты тестирования модели под названием SM-A707 °F, что соответствовало системе обозначений смартфонов Samsung. Смартфон получил чипсет Snapdragon 675 и 6 ГБ оперативной памяти — вероятно, это единственный вариант, а выбрать можно будет только объём внутреннего накопителя. Устройство работает на платформе Android 9.0 с оболочкой UI 1.1.

Некоторые эксперты предположили, что преимуществом новинки станет 64-мегапиксельная камера, но её характеристики пока держат в секрете. Вместе с тем, логичней было бы оснастить Galaxy A70s датчиком на 32 мегапикселя, знакомым по Galaxy A80. Как бы там ни было, а этот сенсор уже сможет конкурировать с анонсированным iPhone 11, стоимость которого будет на уровне 1000 долларов.

По мнению специалистов, новинка будет конкурировать со смартфоном Meizu 16 Xs, основанном на таком же чипсете. Вероятно, преимуществом Samsung станет основная камера и больший дисплей с небольшим вырезом для фронтальной камеры. Единственной интригой остаётся цена, которая может быть сравнимой с аналогом от Meizu.