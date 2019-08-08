Загадочный аксессуар превратит смартфон Google Pixel 4 в «зеркалку»

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В комплекте поставки появится устройство, которое улучшит качество съёмки, намекнули в Google.

В октябре состоится презентация обновленной линейки смартфонов Google Pixel, в связи с чем количество утечек возросло. Ранее Google продемонстрировали облик новинки, параллельно рассказав о «квадратном» блоке камер, и системе распознавания лиц. Сегодня стали известны дополнительные возможности камеры, и характеристики дисплея Pixel 4.

Источники портала 9to5google сообщают, что смартфон получит 5,7-дюймовую OLED-матрицу в «обычной версии», и экран на 6,3 дюйма — в Pixel XL. Главным преимуществом экрана Pixel 4 станет частота обновления, которую довели до 90 Гц — вместо 60 Гц на предшественнике. Напомним, с такой частотой работают экраны OnePlus 7 Pro и смартфона Asus ROG Phone. Увеличенная частота сделает анимацию интерфейса плавней, а динамичные игры и видео будут меньше утомлять глаза.

Остальные характеристики смартфона прогнозируемы — топовый чипсет Snapdragon 855 с поддержкой 5G, и 6 ГБ оперативной памяти. Считается, что новинки будут поставляться в двух версиях — с накопителем на 64 ГБ и 128 ГБ. Касательно батареи инсайдеры расходятся во мнениях — считается, что две версии (Pixel 4 и Pixel 4 XL) получат аккумуляторы на 3700 мАч, но этот шаг кажется нелогичным. Можно предположить, что увеличенная версия устройства получит батарею минимум на 4000 мАч.

Главная интрига кроется в камере — несмотря на единственный модуль основной камеры, Pixel 3 до сих пор остаётся эталоном ночной съёмке, обходя конкурентов с несколькими линзами. Pixel 4 получит двойную камеру: основной модуль на 12 МП оснастили автофокусом с фазовым обнаружением, что обусловит чёткие снимки в движении. Вторая камера на 16 МП позиционируется как телеобъектив, но параметры зума пока неизвестны. Также в Google намекнули на загадочный аксессуар, который превратит смартфон Google Pixel 4 в «зеркалку». По мнению экспертов, речь идёт о съёмном объективе, которые добавит переменное фокусное расстояние и оптический зум до 20х.