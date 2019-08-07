Умные телевизоры Honor могут стать самыми продаваемыми в России

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Новинка будет на фирменном процессоре и, возможно, с ОС Hongmeng.

Нашумевшая ОС Hongmeng от Huawei уже совсем скоро выйдет в свет. Ранее китайская компания сообщала , что одни из первых продуктов с её использованием будут грядущие умные телевизоры Honor. И вот, дождались.

Самое забавное, что в Китае Honor Smart Screen стал бестселлером ещё до объявления цен на продукт. Его предзаказали более 100 тысяч человек.

Глава бренда Honor настолько впечатлён своим товаром, что называет их «умными экранами», как с давней историей про Windows 10, вместо 9. Эти телевизоры настолько впечатляющи, что даже «переросли» свою «телевизорность», став экранами.

На данный момент предлагают 2 стандартных варианта: обычный и улучшенный Pro. Причём дисплей будет одинаковым по диагонали – 55, 65 и 75 дюймов. «Внутри» тоже фирменная начинка. Процессором выступит однокристальный Honghu 818, выпущенный дочерней компанией в содружестве с Baidu (те самые, с антивирусом, «захватывающим» компьютеры). Kirin сюда не подошёл из-за специализации, Hunghu разрабатывали именно для линейки Honor Smart Screen и под прогнозируемые потребности устройств этого класса. Обещают 8К качество с 30 кадров в секунду. Для любителей побаловаться настройками и настроить самый последний пиксель экрана точно под себя тоже будет чем заняться: снижение цветовых шумов, улучшение динамического контраста, функция МЕМС, компенсирующая движения. А можно это всё доверить автоматике – та не подведёт. В качестве уникальной «плюшки» изготовили выдвижную камеру с возможностью распознавания лиц.

В китайской компании хотят сделать такой умный телевизор стартовой точки целой домашней экосистемы, направленной на контроль и управление внутри дома.

Кстати, до официальной презентации остались 3 дня – она будет 10 августа на выставке HDC 2019. Ожидается, что китайцы не подведут и за свои сильные технические возможности запросят относительно небольшую сумму, что приведёт умные телевизоры к планке самых продаваемых в России.