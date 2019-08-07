Nintendo «убьёт» рынок игровых телефонов своим первым смартфоном

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Switch Phone станет полноценной приставкой с возможностями современных смартфонов и поддержкой 5G.

Долгие годы продукты Nintendo ориентировались исключительно на фанатов и не пытались завоевать мировой рынок. Это изменилось после выхода переносимой консоли Nintendo Switch, ставшей хитом продаж.

Постепенно консоль обросла большим количеством игр с ПК (TES Skyrim, Ведьмак 3) и получила преемников. Глава Nintendo уже анонсировал Switch Lite , лишенную отсоединяемых джойстиков, а в ближайших планах компании также выпуск Switch Pro, с улучшенной производительностью и графикой.

Источники близкие к руководству Nintendo заявляют, что компания планирует масштабировать жизненный цикл платформы за счёт постоянного выпуска новых гаджетов. Инсайдеры утверждают, что в 2020-2021 году Nintendo войдёт на рынок игровых телефонов со своим первым смартфоном.

Гибрид смартфона и консоли «убьёт» привычные игровые телефоны и будет представлять собой портативную консоль умеющую совершать звонки. Также Switch Phone получит камеру и поддержку 5G сетей, для онлайн-игр и интернет-сёрфинга.

В подтверждение теории служит новость издания The Wall Street Journal, по информации которой, новые Switch обзаведутся дисплеями SHARP. IGZO дисплеи позволят сохранить высокое разрешение экранов при низком энергопотреблении и устойчивости к повреждениям.

Руководство Nintendo отказалось комментировать данную новость, но вице-президент SHARP Катсуаки Номура сказал, что они представят то, в чем они наиболее хороши. Учитывая то, что IGZO разработана для смартфонов SHARP, такое заявление является неофициальным подтверждением разработки первого игрового смартфона Nintendo.

Если японцы и вправду работают над таким гаджетом, то в скором времени игровые смартфоны Asus ROG Phone II и Xiaomi Black Shark 2 получат сильного соперника.