Камера iPhone 11 станет его «ахиллесовой пятой»

Сегодня, 03:05

Текущий трёхгодичный цикл обновления усилит отставание от конкурентов не только по камерам.

Нынешние тренды для рынка смартфонов — отличная камера, ПО для пост-обработки фотографий и прочее, что дополняет и расширяет возможность фотографии и видеосъёмки. Пользователи нуждаются в ежедневных фотографиях, кооторые они выкладывают в социальные сети, хвастаются друзьям и прочее. Причём возможности пост-обработки фото ещё не скажутся на интересе к смартфону, в конце концов, можно качать другое приложение с набором фильтров, а вот плохая камера может катастрофически снизить внимание покупателей.

К сожалению, выходящий iPhone 11 никакой хорошей камерой похвастаться не может. Создатели представили странный дизайн камеры, выглядящий чужеродно и согласно макетам смартфона, коим можно доверять, так как ими пользуются производители чехлов, эту «трёхглазую» нашлёпку решили оставить. Причём качество и возможности фотографии будут сравнимы со смартфонами прошлого, а то и позапрошлого года. А в уменьшенной версии iPhone 11 камер будет всего 2, причём 1 главная линза и 1 вспомогательная. Именно такая камера сомнительная с точки зрения дизайна и её качества станет «ахиллесовой пятой» флагмана Apple.

К примеру, у главного конкурента Samsung Galaxy Note 10, который ещё и выходит «в свет» раньше на месяц как минимум, камер будет уже 4, а это совершенно иные возможности фотографирования. Плюс технология камер — Samsung будут тестировать другое построение камеры в смартфонах.

Можно сделать вывод, что Apple за годы без конкуренции попросту расслабились. А их текущий трёхгодичный цикл обновления сделает только хуже — пока они подготовят S-версию, пока вместят туда нужные обновления уже выйдут совершенно другие стандарты и тренды индустрии. И в момент презентации улучшенной версии iPhone 11 их нововведения станут устаревшими.