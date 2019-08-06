Google из мусора создаст «убийцу» iPhone

Сегодня, 14:47

IT-гигант собирается создавать смартфоны из переработанного хлама.

Бренд Made by Google уже 3 года находится на рынке: под ним выпускаются Google Pixel, Google Home Minis. Помимо этого, тот же бренд успел отметиться и в аппаратных средствах. А вот к следующему году компания Google собирается выпускать под этим брендом продукцию только из переработанных материалов и с их помощью постараются максимизировать переработку материалов. Планируют в 2020 году сделать все доставки углеродно-нейтральными — все выбросы углекислого газа при поставке будут компенсированы посаженными деревьями.

Теперь ближе к смартфонам. У Google уже производятся устройства из переработанного мусора — Chromecast, линейка Nest. К ним добавляют смарфоны Pixel и ноутбуки Pixelbook. Более того, эта техника будет не только сделана из экологически безопасных материалов, но и в дальнейшем сможет полностью разлагаться в природной среде, что снизит количество мусора на планете. А с учётом регулярных провалов Apple, Google в буквальном смысле создаст из мусора «убийцу» iPhone — им может выступить грядущий Pixel 4, до презентации которого осталось совсем немного.

Судя по всему, проблема с огромным количеством пластика и мусора на планете стала очень серьёзной, раз даже крупнейшие IT-гиганты стали задумываться об использовании вторсырья и возможности его последующей переработки. К этому следует добавить информацию о том, что 3 самых больших концерна по добыче полезных ископаемых тоже решили переориентироваться на добычу более безопасных для экологии материалов. Да и модно сейчас беспокоиться об экологии. Впрочем, это довольно полезно для нашей Земли, а там через 5-10 лет можно будет сломанную технику просто закапывать в почву и пользоваться останками как удобрением. Экономия, так сказать.