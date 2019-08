iPhone 11 под угрозой срыва – Трамп запретит импорт из Китая

Усугубление отношений КНР и США приведёт к краху Apple, «подсевшей на иглу» китайского производства.

Вчера Дональдом Трампом было нарушено хрупкое перемирие между Китаем и США. Американский президент признал КНР валютным манипулятором, назвав «серьёзным нарушением» понижение курса юаня.

Профессор Эсвара Прасада из Корнелльского университета считает, что такие «потасовки» могут перерасти в валютную войну между странами, после которых Трамп запретит импорт продукции из Китая.

Такая война коснётся не только китайского рынка, но и американских производителей, таких как Apple, акции которой уже упали на 2,5%. Американский гигант собирает комплектующие, смартфоны, ноутбуки и прочую продукцию в КНР. У Apple уже произошел конфликт с Трампом, когда компания попросила снизить налоговый сбор в 25%.

Дональд Трамп ответил, что снижение возможно только если Apple начнут делать технику в США. Аналитики подсчитали, что в таком случае цены на iPhone вырастут на 10%, а экономисты инвестиционного банка Bank of America Merrill считают, что повышение цен снизит спрос на 20%.

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!