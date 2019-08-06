iPhone 11 под угрозой срыва – Трамп запретит импорт из Китая

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Усугубление отношений КНР и США приведёт к краху Apple, «подсевшей на иглу» китайского производства.

Вчера Дональдом Трампом было нарушено хрупкое перемирие между Китаем и США. Американский президент признал КНР валютным манипулятором, назвав «серьёзным нарушением» понижение курса юаня.

Профессор Эсвара Прасада из Корнелльского университета считает, что такие «потасовки» могут перерасти в валютную войну между странами, после которых Трамп запретит импорт продукции из Китая.

Такая война коснётся не только китайского рынка, но и американских производителей, таких как Apple, акции которой уже упали на 2,5%. Американский гигант собирает комплектующие, смартфоны, ноутбуки и прочую продукцию в КНР. У Apple уже произошел конфликт с Трампом, когда компания попросила снизить налоговый сбор в 25%.

Дональд Трамп ответил, что снижение возможно только если Apple начнут делать технику в США. Аналитики подсчитали, что в таком случае цены на iPhone вырастут на 10%, а экономисты инвестиционного банка Bank of America Merrill считают, что повышение цен снизит спрос на 20%.

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

Новые санкции вызовут ещё большее падение акций и интереса к Apple, ведь iPhone 11 под угрозой срыва. Презентация нового смартфона назначена на осень 2019 года и если к тому времени США и КНР не урегулируют вопросы, то iPhone может не попасть на американский рынок, составляющий основу его продаж.

Даже в случае урегулирования вопроса Apple будет вынуждена поднять цены на свою продукцию. «Яблочная» компания не славится альтруизмом, ведь даже подставка под новый монитор обходится в 65 тыс. рублей.

Маловероятно, что в Apple покроют расходы за свой счёт, а это значит, что покупателям со всего мира придётся платить за торговую войну своим кошельком. Такая политика приведёт к падению спроса на технику Apple из-за большой конкуренции.

Купертиновцы откажутся переносить производство из Китая. Большинство иностранных заводов, отвечающих требованиям Apple принадлежат китайским концернам, а перенос в США обернётся еще большими экономическими потерями.

Уже сейчас к торговой войне с Китаем присоединяется Великобритания, уличившая HTC и Xiaomi в нарушении патентов IPCom. Если британцы доведут дело до конца, то китайские смартфоны этих брендов перестанут продаваться в Великобритании и торговая война развернётся с новой силой.