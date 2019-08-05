В сети заметили огромное сходство китайского смартфона ZTE с Galaxy Note 10

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Единственная разница в дизайне – небольшой экран на задней панели у китайского смартфона. Китайская компания ZTE решила по-своему вопрос возможной доминирования Samsung Galaxy Note 10 на рынке. Увидев удачный дизайн, ребята поступили просто – «решили списать, но не слово в слово, чтобы не заметили» и добавили на задней панели около камеры второй экран.

Это заметно на чертежах патентованного будущего флагмана ZTE. Телефон прямоугольной формы со скруглёнными углами и тонкие рамки корпуса. На задней панели расположили тройную камеру в левой части устройства. Видимого дактилоскопического сканера нет, поэтому это намекает на Super AMOLED дисплей и сканер отпечатков пальцев будет под ним, как это входит в моду.

Лицевая сторона смартфона целиком занята экраном: нет никаких вырезок под селфикамеру, никаких всплывающих камер тоже нет. Вместо этого в ZTE решили по-другому организовать процесс съёмки селфи – они разместили на задней панели небольшой экран рядом с камерой. Это и является главным отличием от Galaxy Note 10.

Вертикально расположенные камеры в левой части характерны для серии Axo и новая модель будет добавлена в эту линейку, скорее всего. К тому же именно там находится уникальный Axon M с 2 экранами, соединёнными петлёй.

Кстати, Nubia, бывшая «дочка» ZTE, выпускала двухсторонний смартфон, который получил отличные отзывы покупателей. Скорее всего, такая реакция помогла китайской компании аналог и вместо второго большого экрана разместить небольшой дисплей. Это выглядит более удобно, так как повышает автономность устройства и добавит разнообразия в съёмку селфи.