Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей

Сегодня, 21:02

Солнечная батарея будет размещена на задней панели под камерой.

Китайская компания не перестаёт поражать. То предлагают кучу умных вещей, в том числе всякие умные чайники (это не шутка, такой девайс действительно у них есть), то ударяются в «зелёную» область и патентуют смартфон с солнечной батареей.

Возможно, такой способ подзарядки будет аналогом новомодного беспроводного или даже заместителем. А может они и объединят солнечную зарядку, беспроводную и добавят провод, которым тоже можно заряжать устройство. Эти товарищи знают толк в придумывании разнообразных гаджетов и, самое главное, они часто могут заставить эти странные девайсы работать.

Впрочем, остаётся только гадать, потому что всё что есть – это патент Всемирной организации интеллектуальной собственности, где представлен чертёж смартфона. По чертежу видно планируемое расположение солнечной батареи – под задней камерой. Правда при таком расположении непонятны возможности такой батареи: как она будет работать, когда телефон в руках, что произойдёт при ношении чехла и с какой скоростью произойдёт зарядка устройства.

Хотя это всего лишь патент, причём там содержится только чертёж и возможно данный смартфон никогда не выйдет. А возможно другие компании в это поверят и ринутся создавать свои варианты «зелёных» и работающих на природной энергии устройств.