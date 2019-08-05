Сегодня, 18:18

Компания, которая также пострадала от санкций США, обогнала Huawei на внутреннем рынке.

Пока Huawei пытается сохранить позиции на мировом рынке, обходя санкции администрации президента США, компания ZTE стала первым поставщиком 5G устройств «дома». Как стало известно, ZTE выпускает первый 5G-смартфон в Китае — Axon 10 Pro 5G.

Модель, которую впервые показали на выставке MWC в феврале, получила 6,5-дюймовый безрамочный дисплей, основанный на технологии AMOLED. Любители мобильной фотографии оценят тройную камеру (48 МП+20 МП+8 МП) с оптической стабилизацией и возможностью съёмки видео в 4К. За работу с перспективными сетями отвечает американский модем X50 5G из состава чипсета Snapdragon 855.

Стоит отметить, что практической пользы в подобном «первенстве» пока нет — китайские операторы не закончили монтаж нового оборудования. По словам руководства компании China Mobile, запуск начнётся в четвёртом квартале, а к началу 2020 года 50 городов страны обеспечат доступ к 5G.

Сегодняшней презентацией ZTE победила в негласной дуэли с Huawei — два производителя одновременно анонсировали смартфоны с поддержкой сетей нового поколения. Так, Huawei Mate 20X 5G выйдет на местный рынок не раньше 16 августа. Что примечательно, иностранным покупателям устройство уже доступно — как и другие смартфоны китайских брендов с 5G. В частности, в Великобритании ещё в мае стартовали продажи Oppo Reno 5G и OnePlus 7 Pro 5G.