Как у Samsung: Apple вернёт «ненужный» Touch ID в новые iPhone

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Инсайдер подтвердил блокировку будущих смартфонов с помощью отпечатка пальца и снимка лица.

В 2013 году Apple представили технологию Touch ID, которая позволяла разблокировать устройство по отпечатку пальца. Но через четыре года был презентован iPhone X, в котором от дактилоскопии отказались, заменив её системой распознавания лица Face ID. Видимо, новшество не оправдало себя, так как в новых смартфонах Apple вернут Touch ID, уверен инсайдер.

Минг-Чи Куо, в блоге которого неоднократно появлялась первая информация о предстоящих новинках Apple, утверждает, что смартфон с двумя системами безопасности появится в 2021 году. По мнению экспертов, это обусловлено успехами конкурентов. Так, Qualcomm разработал ультразвуковой датчик отпечатка пальца, который впервые применили на Galaxy S10. Он отличается быстродействием и надёжностью, а самое главное — его можно поместить под экран, что улучшает эргономику.

Независимые эксперты считают, что система распознавания отпечатка пальца проще и надёжнее, чем датчики Face ID, для активации которых необходимо соблюдение некоторых условий — отсутствие помех, достаточное освещение. Напомним, перед премьерой iPhone X утечки указывали на разработку подэкранной системы дактилоскопии для смартфона. Считается, что инженеры компании пытались создать устройство, которое могло бы реагировать на касание в любой части дисплея. Возможно, к 2021 году модернизированная версия iPhone 12 получит подобный модуль.

Эксперты по сетевой безопасности подчёркивают, что подобная схема приведёт лишь к необоснованному подорожанию смартфона. Так, если злоумышленник сможет обойти Touch ID, датчик лица для него не станет преградой. Не исключено, что Apple не хочет признавать, что система, защищающая владельцев iPhone X, недостаточно надёжна.

Иначе говоря, в Купертино сделают «как у Samsung», что подтверждает кризис идей Apple. Компания вернёт «ненужный» Touch ID в новые iPhone — несмотря на то, что отказ от функции в iPhone X объяснили высокой надёжностью сенсора лица.