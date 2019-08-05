Xiaomi обрушит цены на смартфоны благодаря энергии Солнца

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Новая модель на солнечной батарее попадёт под европейские льготы для «зелёной» энергетики, считают эксперты.

Современные экологи бьют тревогу — человечество потребляет ресурсы быстрее, чем они возобновляются, а загрязнение планеты происходит с угрожающими темпами. По этой причине представители ЕС внедряют льготы для производителей, использующих «зелёные» технологии. Судя по представленным документам, Xiaomi готовит новую модель, которая обрушит цены на смартфоны благодаря энергии Солнца.

Так, журналисты обнаружили во Всемирной организации интеллектуальной собственности описание инновационного смартфона, задняя панель которого представляет собой солнечную панель. Дизайнеры портала LetsGoDigital нарисовали модель, используя чертежи в патенте.

Передняя панель получила безрамочный экран, отличающийся отсутствием «чёлки» или выреза под камеру. Ввиду отсутствия выдвижного модуля на чертежах, можно предположить, что фронтальную камеру планируют поместить под дисплей, используя технологию частичной деактивации пикселей. Напомним, в июне был создан прототип на основе Xiaomi Mi9, использующий эту технологию.

Главное преимущество разработки расположено на задней крышке. Под камерой можно увидеть солнечную панель, предназначенную для зарядки смартфона от солнечных лучей. Это позволит сэкономить электроэнергию, а следовательно — снизить загрязнение окружающей среды.

Вместе с тем, эксперты утверждают, что патент Xiaomi далёк от практической реализации. Так, неизвестна мощность панели небольшой площади — даже при использовании высокоэнергетических материалов она вряд ли превысит 5-8 Ватт, что соответствует уровню «обычных» зарядных устройств. Но для полноценной солнечной зарядки требуется нахождение под прямыми лучами, что может приводить к перегреву конструкции. Иначе говоря, спасти разработку могут только инновации, о которых в патенте Xiaomi решили не упоминать. В ином случае «солнечный смартфон» так и останется фантазией конструктора.