В браузере Samsung Internet поселился надоедливый вирус

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Хвалёная безопасность приложения — дешёвый коммерческий трюк, жалуется пользователь.

Южнокорейский гигант известен не только своими гаджетами, но также и сопровождающим их софтом, внимания которому уделяется не меньше. В том числе и рекламного, и, например, браузер Samsung Internet позиционируется как наиболее безопасный для работы в Сети. Однако на деле ситуация немного отличается от представляемой в Samsung.

Пользователь Reddit сообщил на форуме о весьма неприятной проблеме, связанной с приложением, а именно оно начало произвольно запускаться, открывая случайные сайты различной тематики. Автор утверждает, что у него в телефоне поселился вирус. Мужчина ни одну из страниц ранее не посещал, а их содержание не похоже на вредоносное, так как среди них были сайты туристических компаний, советов по техникам силовых упражнений и прочее. И всё же обычным такое поведение приложения назвать нельзя.

Сбросив устройство до заводских настроек, пользователь обнаружил, что проблема исчезла. Но, как оказалось, лишь временно и позже ситуация повторилась. Из установленного стороннего софта на смартфоне были только WhatsApp, Spotify и Avast. Учитывая, что последний вообще является антивирусом — ни одно из них не могло заразить смартфон.

Таким образом напрашивается вывод, что надоедливый вирус поселился в самом браузере, что ставит его хвалёную безопасность под сомнение. И хоть рекламные вирусы редко представляют серьёзную опасность, иметь дело с подобными ситуациями не очень приятно. Особенно, если не помогает даже сброс настроек.