Эксперт: «Азиатский Android-заговор убьет Apple в 2020 году»

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Тайный союз Samsung и Huawei уже привёл к падению продаж iPhone.

Прошли времена, когда Android-устройства считались альтернативой для тех, кто не может себе позволить iPhone. Теперь две платформы воспринимаются равными — со своими преимуществами и недостатками. Более того, флагманы рынка смартфонов на Android (Samsung и Huawei) планомерно «выдавливают» конкурирующую платформу. Не исключено, что азиатский Android-заговор «убьёт» Apple в 2020 году — эксперт назвал признаки, подтверждающие это.

На прошлой неделе IT-гиганты обнародовали итоги 2-го квартала 2019 года. Так, специалисты заметили, что в структуре продаж продукции Apple доля смартфонов впервые за 12 лет стала меньше 50%. Параллельно, Apple уступила место самой богатой компании мира, потеряв за два года 61 млрд . $

Такими темпами Apple уже в следующем году может выйти из пятёрки ведущих производителей смартфонов, уверены аналитики. Это, в свою очередь, следствие спланированных действий конкурентов. Так, Apple вынуждены одной линейкой смартфонов отвечать нескольким производителям, которые «бьют» по разным категориям. Как результат — в сентябре мы увидим iPhone 11, который официально признали «промежуточным». Под давлением конкурентов Apple пришлось впервые выпустить заведомо проигрышную модель. Это может разочаровать фанатов марки, которым к тому моменту предложат новые Android-модели — более оснащённые и доступные. Не исключено, что «отток» на платформу от Google станет самым массовым за всю историю iOS. Также стоит учитывать, что китайцы сделали iPhone, считающийся и так переоценённым, ещё дороже. Обмен санкциями между США и КНР привёл к увеличению налога на компоненты из Китая, — в котором производят iPhone. Иначе говоря, санкции для Huawei также бьют и по американской компании.

После подорожания смартфонов, которые не будут обладать конкурентным преимуществом, Apple может не выполнить намеченный план продаж, что снова приведёт к убыткам. Так, в июне компания Samsung подала иск на компанию Apple, использующую корейские дисплеи и модули памяти в своих смартфонах. Причиной стала невозможность американцев выкупить заказанные компоненты. Если прогнозы по iPhone 11 сбудутся, то Apple рискует получить очередной штраф или разрыв отношений с Samsung, что поставит под угрозу само существование смартфонов Apple.

Судя по последним событиям, теория об «Android-заговоре» кажется вполне реальной. Не исключено, что ведущие производители Android-смартфонов решили «поделить» рынок, освободив его от конкурирующей платформы. Стоит отметить, что эта гипотеза не кажется выдумкой конспирологов, если учесть, что в успехе Android-смартфонов заинтересована самая богатая компания в мире — Google.