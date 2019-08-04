Эксперты: Обновление Windows 10 содержит опасный вирус

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Устройства пользователей выходят из строя после установки 1903 обновления.

Reddit вновь негодует — обновление 1903 для Windows 10 сломало сотни ноутбуков, из которых наиболее пострадали устройства компании Dell. 1903 версия системы не позволяет запустить ни одно установленное приложение, вызывая зависание при загрузке. После «силового» варианта с использованием Диспетчера задач или комбинации Alt+F4, компьютер перестает реагировать на команды пользователя. Единственным выходом из сложившейся ситуации является извлечение батареи ноутбука для форсированной перезагрузки, после чего система либо зависает в процессе загрузки, либо вообще отказывается загружаться, и начинается постоянный цикл перезагрузок. Подобная проблема существует и на моноблоках от Dell.

Все известные манипуляции с Bios не приносят эфекта. Единственным выходом стал откат системы до более ранних версий, либо полная переустановка ОС. Примечательно, что в первом случае пользователю придется устанавливать драйвера с носителя, так как выход в Сеть категорически запрещен как минимум полгода, иначе Windows 10 обновится до актуальной версии без разрешения пользователя.

Эксперты считают, что виной всему мог стать опасный вирус, содержащийся в обновлении. Речь идет об особо тяжелом случае конфликта установленных на устройствах драйверов. По их мнению, Microsoft слишком поторопились, выпустив 1903 версию не готовой для массового использования. Попытки в спешке исправить уже имеющиеся «косяки», привели лишь к появлению еще большего количества последних. «Сырой» драйвер мог послужить своеобразным вирусом для системы, вызывая конфликт оборудования и бесконечный цикл перезагрузки.

Все пользователи Windows 10 столкнулись с проблемами последнего обновления в той или иной степени. Печальным является факт, что спустя несколько месяцев после выхода 1903 версии ОС компания Microsoft так и не решила все актуальные проблемы. Вместо этого, ее сотрудники зациклены на разработке грядущего осеннего обновления, забыв о текущем положении вещей.