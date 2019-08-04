Apple Card упростит для россиян покупки за границей

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Любая валюта, входящая на карту, автоматически конвертируется в доллары США.

«Яблочная» карта выйдет на территории США совсем скоро, о чём свидетельствует появившееся в Сети пользовательское соглашение инвестиционного банка Goldman Sachs, в тандеме с которым Apple из запускают собственный платёжный продукт. Конвертация будет происходить автоматически при помощи Mastercard International.

Благодаря этому в обозримом будущем Apple Card позволит здорово упростить процесс покупки зарубежных товаров для россиян. При чём это будет максимально удобно не только для расчёта в долларах за границей, но и для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах, без необходимости проведения сложных операций и создания веб-кошельков.

Несмотря на это не все американские пользователи довольны продуктом, так как с соглашением они узнали и о ряде ограничений, которые для остальных стран могут и не показаться слишком критичными. Например, с помощью Apple Card нельзя будет покупать лотерейные билет или делать ставки на ипподроме, тратить деньги в казино или приобретать криптовалюту. Впрочем, борьба с азартными играми и бессмысленной тратой кровных – дело благородное.

Причины таких ограничений пока не были названы, зато Apple делают значительный акцент на отсутствии платежей за содержание карты, и большом проценте кэшбэка, что сделает покупки с её помощью гораздо выгоднее.