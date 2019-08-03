Функциональные детские смарт-часы Xiaomi окажутся бесполезными для россиян

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Половину функций могут попросту не адаптировать и не реализовать, как в случае с Apple Watch.

Новые «умные» часы Xiaomi получили ёмкое название Mi 3c Mi Bunny Children Phone и ориентированы исключительно на подрастающее поколение. У них приятный и простой дизайн, надёжные компоненты и даже вполне обширный функционал. Правда вот применения некоторые фишки за пределами Поднебесной могут и не получить.

Если детские смарт-часы не завоюют широкой популярности, может случится так, что для других рынков их адаптировать не будут и, например, для россиян они попросту окажутся бесполезными. Что особенно неприятно, ведь одним из основных акцентов новинки выступает развивающая составляющая в виде загадок, игр и прочего контента для дошкольников и учеников младших классов.

Несмотря на это, продукт Xiaomi получился интересным. Ремешок выполнен из гипоаллергенных материалов, корпус получил влагозащиту, времени автономной работы хватает на неделю, а красочный дисплей диагональю 1,3 дюйма защищён стеклом Gorilla Glass. Для детей и правда сложно придумать что-то более подходящее. В Китае данная новинка обойдётся в $57. Остаётся надеяться, что такие функциональные часы порадуют не только китайских детишек.