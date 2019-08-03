Samsung Galaxy S9 загорелся в руках владельца

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Компания «кривыми» обновлениями таким образом избавляются от старой продукции.

В сети появилось видео, на котором горит смартфон Samsung Galaxy S9. Он загорелся прямо в руках владельца, однако тот успел выкинуть смартфон из рук, благодаря чему травм удалось избежать. Однако сам факт самовозгорания телефона настораживает и вызывает сомнения в продукции данной компании. Этот инцидент является не первым и ранее уже замечалось самовозгорание и даже взрывы других моделей.

Ранее предметом самовозгорания была модель Note 7, которая получила большой резонанс в обществе, ибо самовозгоралась сразу после выхода. Некоторые авиакомпании даже запретили брать телефон с собой на борт. Главной проблемой являлась батарея девайса, которая имела некие дефекты. Однако поле этих инцидентов компания отозвала бракованную продукцию и провела некие работы над ошибками. Но по всей видимости этих работ оказалось недостаточно, чтобы устранить такие проблемы в других моделях.

Эксперты предполагают, что причиной возгорания новой модели телефона стал также аккумулятор, который вышел из строя. Однако в ОС должна стоять система ограничивающая напряжение на аккумулятор. Вполне возможно, что после обновления данная функция была изменена либо же выведена из строя. Было ли это сделано умышленно или просто случайность, неизвестно. Но у компании уже есть более новая модель, и чтобы повысить спрос Samsung вполне могли выпустить бракованное обновление для выхода из строя старой продукции. Подавая таким образом сигнал что «пора покупать Galaxy S10».