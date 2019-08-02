LG готовит к выпуску складной планшет с тремя экранами

Сегодня, 21:06

Южнокорейский аналог iPad получит стилус и будет более компактным.

В обозримом будущем складные смартфоны наверняка станут новыми представителями премиум сегмента в категории, сразу после того, как производители исправят все недочёты, не позволяющие устройствам функционировать, как было задумано. Парадоксально, что именно гибкие дисплеи, являющиеся основной их фишкой, и стали самыми проблемными частями новомодных концепций.

И пока Samsung c Huawei активно эти проблемы решают, LG решили пойти дальше и запатентовали складной планшет. По крайней мере устройство точно будет работать в этом режиме, так как конструкция наделена тремя экранами и даже стилусом, что даст возможность гаджету составить серьёзную конкуренцию iPad. Правда, при условии, что всё будет работать исправно, или даже лучше.

На патентных изображениях видно принцип складывания девайса, экран которого остаётся снаружи со всех сторон. Таким образом аппарат наверняка предложит пользователю и полноценный функционал смартфона.

Визуально, конечно, удобно, но с точки зрения надёжности — спорно, так как поцарапать его будет очень легко, да и в плане ремонта он обойдётся недёшево. Чехол на такой гаджет не надеть, а потому нужно будет вести себя особенно аккуратно.

Так или иначе, устройство, которая компания готовит, может ещё много раз поменяться. В итоге, слитый в Сеть складной планшет может сильно отличаться от конечного продукта. Однако представленная концепция выглядит весьма работоспособно, а потому имеет право на существование и реализацию.