Xiaomi тестируют бракованные наушники Redmi AirDots на покупателях

Вчера, 22:42

Люди жалуются, что их беспроводная гарнитура не видит смартфон, а со временем и вовсе перестаёт работать один наушник.

Всего месяц назад вышли новые наушники Redmi AirDots от Xiaomi, а продажи уже превысили 1 миллион. Новые наушники привлекли своей ценой в $15, что произвело огромный фурор среди ценителей бюджетной продукции. Однако всё оказалось не так хорошо, как казалось. Многие беспроводные наушники были бракованные и имели ряд дефектов.

Ключевыми недостатками Redmi AirDots оказались в самой системе беспроводной связи. «Устройство мало того, что не может обнаружить смартфон на расстоянии дальше 60 см., так ещё и не подключается к ПК», — заявляют гневные пользователи в сети. Также в устройстве замечались ошибки в работе батареи и блока питания, из-за чего один из наушников выходит из строя. Таким образом, данная гарнитура ничем не отличается от старых проводных наушников, в которых с течением времени перетирается провод и перестаёт работать одна сторона.

Никто и не ожидал за такую цену совершенную беспроводную гарнитуру, однако, для пары дней пользования $15 слишком большая цена. При таком количестве дефектов складывается впечатление, что Xiaomi тестируют свои Redmi AirDots на покупателях.

Эксперты считают, что установленная цена является временной, а в дальнейшем компания устранит самые явные недостатки и повысит цену на товар. Предполагается, что цена вырастет на $5.