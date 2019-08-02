Windows 10 настолько плоха, что добавит функцию облачного восстановления

Сегодня, 15:08

Большое количество критических ошибок в обновлениях заставило Microsoft пошевелить мозгами.

За последние пару месяцев Windows 10 показала себя не в лучшем свете, массово ломая компьютерное «железо», сбоя и просто переставая запускаться. С каждым обновлением вылезали новые проблемы, заставляющие пользователей в лучшем случае изрядно повозиться с их решением. Понятное дело, что в компании Microsoft это не оставили без внимания, решив предложить панацею для неожиданных выкрутасов операционной системы. Ей стала функция облачного восстановления, которую вскоре добавят в «десятку».

Облачное хранение образа операционной системы уже давно активно используется Apple, которые позволяют пользователям macOS быстро и легко восстанавливать данные в случае необходимости. На Windows эту возможность обещают добавить уже весной 2020 года, хотя она уже сейчас настолько плоха, что с реализацией функционала компании лучше не затягивать.

Например, актуальной проблемой для некоторых пользователей сейчас является невозможность обновить якобы безопасную Windows 10 S Mode до полноценной версии, что здорово ограничивает функционал системы. Правда, тут ещё непонятно, что хуже, учитывая сюрпризы, подкидываемые Windows.

Есть надежда, что с выпуском новых функциональных возможностей, компания всё-таки поправит существующие ошибки, не наделав при этом новых, и система порадует пользователей своей быстрой и исправной работой.