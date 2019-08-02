Intel официально анонсировала игровые процессоры 10-го поколения для ультрабуков

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Игры с разрешением до 1080p и минимум 9 часов работы ноутбука без подзарядки являлось целью Intel.

Долгожданное раскрытие характеристик Intel Core Ice Lake комания официально анонсировала процессоры 10-го поколения и раскрыла все их характеристики и возможности. Данные процессоры были созданы в рамках Project Athena, целью которого является создание мощного ультрабука для более 9 часов автономной работы.

Данные процессоры благодаря Iris Plus позволят играть в игры при разрешении до 1080p. Эти показатели делают процессор вполне игровым и предоставляют возможность для создания нового поколения высокопроизводительных ультрабуков, которые могут иметь приставку «игровые».

Также в функционал процессора входит поддержка искусственного интеллекта, что является новаторством для ультрабуков. Благодаря этому работа нейронных сетей ускоряется, что обеспечивает эффективную работу девайса.

Project Athena – это крупный проект компании Intel целью которого является создание воспроизводительного и одновременно удобного ноутбука для минимальных 9 часах автономной от зарядки работы. Для данного ноутбука нового поколения необходим не только удобный дизайн и мощный аккумулятор, но и соответствующие комплектующие, которые смогут дать большие показатели при малом потреблении заряда.

Новый процессор также может похвастаться новой архитектурой Sunny Cove, которая позволит повысить IPC на 18%. Процессор был протестирован в играх и показал отличный результат.

Игровые ультрабуки больше не является фантазией, а точной целью для реализации. Новое поколение процессоров – это серьёзный шаг для реализации всех амбиций компании на Project Athena, и новаторство в действительно портативных компьютерах.

Новое поколение процессоров поступит в продажу ближе к зимним праздникам.