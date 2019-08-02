Сегодня, 05:08

Сотрудничество китайского Huawei и российской «Авроры» станет началом выпуска новой линейки смартфонов по доступной цене.

Китайская компания Huawei совместно с Россией планируют создать новый смартфон. Для этого на гаджетах Huawei до конца года будет запущена пилотная версия российской операционной системы «Аврора». Это может стать первым шагом для выгодного сотрудничества между государствами в сфере смартфонов. При дальнейшем партнёрстве Huawei выпустит эксклюзивный смартфон для россиян. Данное решение предоставит возможность создать бюджетные флагманы с российской операционной системой и китайской сборкой. Когда именно это произойдёт на данный момент неизвестно, но известные российские инсайдеры уже делают ставку на март 2020 года, когда на рынке технологий будет затишье, ведь после презентаций от Samsung и Apple пройдёт достаточное время. Смартфон хоть и будет эксклюзивным, но существенных инноваций не получит, ведь Россия не является основным рынком для китайского бренда.

Huawei вынуждена искать альтернативу для Android в связи с санкциями от США. Таковой выступала не только «Аврора», но и остальные перспективные проекты, среди которых были как и российские так и самой компании. Среди российских ОС кроме «Авроры» выделяется и Astra Linux, однако она не имеет обширной базы пользовательских приложений. Huawei может также воспользоваться собственной операционной системой HongMeng. Но учитывая что компания сама производит все комплектующие для смартфонов, это станет экономически тяжело.

Ситуация с санкциями затронула оба государства и выход из неё возможен только при помощи коллаборации. В результате сотрудничества двух государств возможно дальнейшее раскрытие всего производственного потенциала.