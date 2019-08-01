Samsung отправится в небытие вслед за HTC – Эксперт

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Судьба лидера рынка зависит от сентябрьских премьер, которые могут погубить корейцев.

Несмотря на лидерство на рынке, Samsung может потерять свои позиции уже этой осенью, считают эксперты. Аналитики считают, что модельный ряд компании уже не отвечает требованиям потребителей, а существующие успехи — это заслуга «кредита доверия» поклонников. Samsung отправится в небытие вслед за HTC — компанией, которая некогда «учила» конкурентов делать смартфоны. Редакция VistaNews провела расследование и выяснило, от каких факторов зависит судьба IT-гиганта.

Начало недели ознаменовалось чередой отчётов производителей смартфонов за 2-й квартал. Так, Samsung отрапортовали о росте рыночной доли до 22%, но оптимизм был сдержанным — успех принесла «средняя» линейка Galaxy A. Следующим шагом компании будет выпуск флагма Galaxy Note 10 и многострадального складного смартфона Galaxy Fold.

Обе новинки имеют незначительные шансы на культовый статус. Так, стоимость гибкого устройства составит 2500 долларов, что не будет способствовать массовости — более того, постоянные поломки первых моделей и перенос продаж сильно сократили изначально немногочисленную армию потенциальных покупателей. Можно предположить, что выпуск такого устройства — это попытка показать конкурентам, кто является технологичным лидером.

С Note 10 тоже не всё гладко — новинка получит большой дисплей и самый мощный чипсет в линейке Snapdragon. Стоит отметить, что это недостаточный набор преимуществ для устройства за 80 тысяч рублей. Также стоит учитывать, что большие смартфоны, получившие в народе прозвище «лопаты», никогда не были самыми популярными, а новый чипсет в скором времени получат более доступные устройства от Xiaomi и Meizu.

В итоге, Samsung придётся «вытягивать» продажи A-серией, параллельно создавая приносящие убытки флагманы для поддержания статуса. Это очень опасная ситуация, которая сгубила множество известных марок по одной причине — они переставали делать устройства, нужные покупателю. А отчёты аналитиков в очередной раз показывают — большинство людей уже не хотят тратить на смартфон 1000 долларов. Для тех, кому такой прогноз кажется фантастическим, стоит напомнить об LG, HTC и Nokia — компаниях, которые были на вершине, но ушли в небытие.