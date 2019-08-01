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Новые смарт-часы станут главным продуктом на фоне «неполноценного» iPhone XI.

Вчера аналитики Apple представили отчёт о продажах за 2-й квартал 2019 года. Впервые за семь лет доля смартфонов iPhone в структуре продаж Apple стала меньше 50%. При этом, спрос на «умные» часы и планшеты вырос. Исходя из этого, аналитики предположили, что Apple откажется от убыточных iPhone ради Apple Watch, что доказывает спецификация нового поколения устройств.

Так, iPhone 11 ещё на этапе первых утечек вызвал негодование у фанатов американской марки. Устройство получит спорный блок камер, собранный в массивном «постаменте», а дизайн смартфон продолжит наскучившую тенденцию к округлению, начавшуюся в iPhone 7. Оснащение устройства тоже не утешает: дисплей сохранит архаичную «чёлку», а обещанный разъём USB Type-C оставили для следующих поколений. Даже обещанный «супер-процессор» Apple A13 не порадовал клиентов — большинство приложений для iOS успешно работают даже на iPhone 7, а с игровыми эксклюзивами на «яблоко» по-прежнему всё плохо.

Вероятно, новый смартфон будет выпущен по принципу «потому что надо», и руководство Apple это понимает. Так, источники Bloomberg сообщают, что заводы Foxconn планируют выпустить 75 млн смартфонов 11-й серии, что равно объёмам выпуска прошлогодних моделей. Более того, в Купертино допустили утечку iPhone 12 до выхода прошлой модели, чего никогда не было за 12-летнюю историю бренда. Можно было бы предположить, что «Apple — всё», но американские разработчики спокойно приняли неудачу со смартфонами, сконцентрировавшись на том, что покупают — Apple Watch.

Несмотря на то, что часы Apple — самые дорогие предложения в классе, это не мешает им возглавлять мировой рынок «умных» часов. В сентябре будет показана пятая генерация гаджета, функциональность которого удивит пользователей. Так, по данным портала Tech Radar, новинка получит дисплей на основе технологии microLED, которая позволит значительно увеличить автономность. Кроме того, часы оснастят двухсторонней беспроводной зарядкой — для «пополнения» аккумулятора достаточно будет поднести Apple Watch к смартфону. По мнению инсайдера Минг-Чи Куо, часы можно будет заряжать от панели iPhone XI.

Одним из главных новшеств Apple Watch 5 может стать «анализатор воздуха», который сможет определять качество окружающей среды, позволяя выбрать оптимальное место для тренировок. Реализация этой функции была обнаружена в документе, найденном в американском патентном бюро. Также часы смогут контролировать уровень сахара в крови — руководитель компании Dexcomm «проговорился» о разработке инновационного глюкометра для Apple.

Всё это указывает, что Apple делает ставку на носимые устройства, флагманом которых остаётся Apple Watch. Несмотря на усилия конкурентов, американские смарт-часы остаются лучшим выбором — даже с учётом внушительного ценника.