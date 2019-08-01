Huawei в этом году опробуют российскую «Аврору» на своих гаджетах

Сегодня, 06:00

Соглашение между Минкомсвязи и правильтельством компании уже разрабатывается.

Не так давно проходили слухи о возможном законопроекте, предусматривающем установку только российских приложений на смартфоны, которые будут продаваться в РФ. Через некоторое время стали ходить слухи о российской ОС и вот они подтвердились.

Назвали операционную систему «Авророй», а первым тестером решила выступить китайская компания Huawei. Возможно, они подыскивают адекватную замену Android с целью полного отказа от последнего, а возможно хотят наладить дополнительные точки сотрудничества с Россией. Или всё вместе и сразу.

Соглашение об использовании «Авроры» подтвердил заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов. Сейчас, сообщает чиновник, ведётся разработка соглашения о неразглашении, тем не менее, Мамонов уверен в том, что пилотные серии смартфонов с российской ОС будут произведены уже в этом году. Сейчас он не берётся предсказывать на объёмы тестовых партий, ни на каких моделях устройств будут проводиться исследования. Разве что отметил, что разработчики «Авроры» общаются с представителями Huawei и там идут технологические обсуждения, кои замглавы не хочет раскрывать «из уважения к компании».

На деле это означает, что при успешном старте, Россия получит в союзники одного из мощнейших технологических гигантов Китая, который вместе с другими китайскими компаниями «держит» чуть меньше половины мирового рынка смартфонов. А это миллионные контракты, возможности распространения своей ОС по всему миру и представления действующей альтернативы Android.