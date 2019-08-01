Новая «моно-колонка» от Sennheiser способна дать объёмный звук

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Для работы аудиосистеме потребуется только подключение к телевизору.

Прошло несколько лет с тех пор, как Sennheiser стала тизерить свою звуковую панель для дома Ambeo. Аудиосистема в виде «моно-колонка» разработана так, чтобы дать объёмное звучание без использования дополнительных колонок или проводов. Устройство вышло стоимостью в 2500 долларов, а это почти 160 тысяч рублей. Получилось очень интересно, однако и есть серьёзные ошибки.

Продукты с Ambeo 3D компания стала выпускать ещё в 2017 году, начав с обычного микрофона и продолжив интеллектуальной гарнитурой, захватывающей весь звук вокруг себя. Она, кстати, продаётся в Apple Store. Подобные устройства можно ещё получить в комплекте с гарнитурой Magic Leap – это спец. разработка для создателей приложений дополненной реальности. В общем, всё что связано с Ambeo от Sennheiser выглядит весьма футуристично и даже запутанно. Хотя в компании упорно продолжают использовать свой опыт в создании микрофонов для записи и передачи пресловутого 3D звука.

Ближе к новой аудиосистеме. Технология объёмного звука 5.1.4 вместе с изрерением высоты от Dolby Atmos сможет обеспечить «стирание грани между воспроизведением и реальностью», как заявили в компании. Причём это без сателлитных колонок и прочей периферии.

Корпус у системы довольно странный – длина 127 сантиметров и высота примерно 15 сантиметров. Это значит, что если поставить такую «колонку» около не подвесного телевизора – часть экрана будет загорожена. Однако, если человек решает купить такую систему за 160 тыс. руб., то ему не составит труда передвинуть телевизор, поэтому это не столь критично.

Звуковая панель Ambeo несёт немало необычных функций, не характерных подобным устройствам. Например, есть Bluetooth и Chromecast, что облегчит прослушивание музыки, 4 порта HDMI, один из которых eARC, обеспечивающий пропускание звука высокого качества. Правда, этот стандарт сейчас поддерживается лишь несколькими моделями телевизоров, что является одним из главных минусов аудиосистемы. Более того, в руководстве пользователя прямо сказано, что телевизор без eARC не сможет передавать звук высочайшего качества, поэтому аудиосистема будет стеснена в выводе звука.

В итоге получился интересный и противоречивый девайс. При полном соответствии технологий он, безусловно, будет выдавать полностью реальный звук, который действительно будет похож на реальность, но достичь такого соответствия будет непросто. Можно считать эту звуковую панель идущей впереди развития технологий передачи звука и, возможно, видео, так как сейчас настолько огромные требования к просмотру фильмов или прослушиванию музыки могут предъявлять только истинные фанатики звука. Причём весьма обеспеченные фанатики.