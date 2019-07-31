Продавца «iPhone за 7000 рублей» приговорили в 3 годам заключения

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Гражданин Китая ввёз в США 40 тысяч поддельных смартфонов.

Чем популярнее становится продукт, тем больше шансов встретить его подделку. Так, смартфоны Apple, начиная с первых версий, становились объектом «вдохновения» для преступников, предлагающих дешёвые копии смартфона. Но, как выяснилось, это опасная затея не только для покупателей, но и для самих мошенников.

Как сообщает портал 9to5mac.com, в США огласили приговор 43-летнему Цзяньхуа Ли, который проживал в стране по студенческой визе. Мужчину обвинили в продаже поддельной продукции Apple ещё в 2018 году, но продавца «iPhone за 7000» приговорили к 3 годам заключения только сегодня.

Мошенник основал компанию Dream Digitals, через которую в США было прислано 40000 единиц электроники, включая копии iPhone и iPad. Кроме поддельной техники, компания получала коробки и этикетки, похожие на оригинальные образцы. Устройства поставляли через границу отдельно от упаковки и документации, что не вызвало подозрений у американских таможенников. В материалах дела указано, что Цзяньхуа Ли успел выручить 1,1 млн долларов.

Напомним, ранее за сотрудничество с Dream Digitals один из фигурантов был приговорён к 22 месяцам заключения, а итальянский «коллега», отмывавший доходы Ли, также получил 37 месяцев тюрьмы. Стоит отметить, что борьба с контрафактной продукцией не приводит к сокращению объёмов её продаж. Так, десятки заводов на территории КНР создают подделки на основе смартфонов iPhone или гарнитуры AirPods, которые соответствуют оригиналу лишь некоторыми элементами дизайна.