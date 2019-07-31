Не все ядра одинаково быстры: AMD уличили в обмане

Сегодня, 20:58

Эксперты установили, что частота некоторых ядер была ниже на 75-100 мГц, что может помешать разгону.

На фоне неудач Intel, вызванных запоздалым переходом на 10-нм техпроцесс, для конкурентов из AMD прошедший квартал стал успешным. Так, процессоры семейства AMD Ryzen 3000 получили положительные оценки экспертов, а Ryxen 9 3900X авторы портала Tech Radar назвали лучшим решением в своём классе. Однако эксперты обнаружили, что на новых процессорах не все ядра одинаково быстры — так AMD уличили в обмане.

Современные процессоры имеют два режима работы — базовый и максимальный. На первой частоте ЦП обрабатывает большинство задач, а резерв активируется тогда, когда этого требуют приложения и позволяет охлаждение. В этой разнице процессоров AMD нашли несоответствие.

Так, эксперты портала Tom’s Hardware обнаружили, что в процессоре Ryzen 5 3600X только одно ядро достигало заявленной частоты в 4,4 ГГц. Разница между самыми быстрыми и самыми медленными ядрами составляла 75-100 мГц. Напомним, прошлое поколение Ryzen в аналогичных тестах демонстрировало равномерный прирост мощности.

В пресс-службе AMD подтвердили эту особенность, обусловив это принципом действия компонентов Ryzen Master, который распространяется на отдельные ядра. Между тем, рядовой пользователь не заметит недостающей мощности в повседневных задачах, или в ресурсоёмких играх. Правда, разгонный потенциал новых решений от AMD это снижает. Так, при повышении частоты работы одних ядер, отстающие элементы процессора будут «оттягивать» производительность, снижая общее быстродействие.

Приверженцы Intel на основе этой информации предположили, что грядущие 10-нм решения Intel будут быстрее 7-нм процессоров AMD, Скептики считают, что это обусловлено «честной» системой определения мощности процессора, используемой «синей командой».