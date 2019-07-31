Легендарную игру Diablo теперь можно запустить в браузере

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Энтузиасты создали версию игры 1996 года, работающую без установки.

Пока компания Blizzard готовит четвёртую часть игры, принесшей студии популярность, фанаты серии создали браузерную версию первой части Diablo. На сайте сообщества разработчиков Rivsoft появилась условно-бесплатная версия, которую уже может опробовать любой желающий. Легендарную игру Diablo теперь можно запустить в любом браузере.

Игра написана для браузеров заново — основываясь на исходном коде оригинальной программы 1996 года, расшифрованном программистами общества Devilution Team. Пробная версия открывает доступ к первым двум подземным локациям и одному из трёх классов персонажей. Полное издание браузерной игры доступно покупателям лицензионной копии Diablo.

Как и в ПК-версии, браузерная игра предоставляет 12 уровней подземелий, приводящих к поединку с главным антагонистом Diablo. Игрок может создать уникального персонажа в рамках трёх классов: воин, разбойница или маг. По мнению критиков, механика, заложенная в игру от Blizzard, предопределила жанр ролевых игр на годы вперёд. Так, крупнейшая многопользовательская игра World of Warcraft от тех же Blizzard во многом основывается на решениях 20-летней давности.

Напомним, в июне инсайдеры сообщили, что Blizzard провела закрытую презентацию бета-версии Diablo 4. Грядущую премьеру также подтверждает домен «diablo4.com», который был запущен в начале года.