Наушники Jaybird Vista станут бюджетной альтернативой AirPods

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Наушники получились легче, удобней и не боятся даже сильного дождя.

Компания Jaybird занимается производством фитнес-трекеров и наушников для людей, занимающихся спортом. Большую часть известности заслужила вторым, выпуская фирменную линейку беспроводных наушников с подключением по Bluetooth. И вот к их линейке прибыло «пополнение».

Представили новые полностью беспроводные наушники Jaybird Vista и стоят они $179. Сейчас доступен для заказа только чёрный цвет, однако вскоре ожидаются цвета минерально-синий и дождливо-серый. По дизайну сравнение будет однозначно в пользу Vista – наушники лучше чувствуются ухом, а на AidPods пользователи часто жаловались, что не всегда подходят по форме к ушам, также наушники чрезвычайно лёгкие – около 6 грамм. А стильное оформление и небольшие размеры позволит наушникам оставаться незаметными.

Так как наушники ориентированы на спортсменов, то производители позаботились о надлежащей защите, в том числе о водонепроницаемости. Герметичность уровня IPX7 позволит не бояться дождя и даже плавать на глубину не более метра. Это уже не говоря о пыленепроницаемости. Из-за уровня защиты несколько автономность наушников, однако, наповседневной жизни это никак не скажется. Обещают 6 часов непрерывной работы при полном заряде и кейс может обеспечить дополнительно 10 часов работы. Даже есть функция быстрой 5-минутной зарядки, при которой наушники будут «жить» около часа. Итоговые 16 часов займут больше светового дня и оставят время на отдых в тишине или общение с близкими.

Ещё компания предлагает собственное приложение контроля наушников. Здесь есть отличная функция поиска «потеряшек», не менее великолепная возможность создания отдельных плейлистов и возможность ими делиться как с друзьями, так и с сообществом Jaybird. Есть поддержка Spotify. В целом, это нишевое устройство, из-за направленности на спортсменов, но и в повседневной жизни может стать качественным бюджетным вариантом AirPods.