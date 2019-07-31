Apple в сентябре не представит новый iPhone из-за падения продаж – Эксперт

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Аналитики компании отметили падение выручки от смартфонов на фоне растущей популярности Apple Watch.

Несмотря на то, что в этом году компании Apple исполнилось 43 года, культовый статус производитель приобрёл сравнительно недавно — после выпуска смартфонов iPhone. За 12 лет смартфоны стали самым популярным продуктом компании, обойдя по продажам персональные компьютеры и ноутбуки. Тем не менее, аналитики предрекают закат эпохи устройства — Apple не представит новый iPhone из-за падения продаж, уверен эксперт. Мнение основано на отчёте аналитиков Apple.

Так, по итогам прошлых трёх месяцев прибыль от продаж iPhone впервые с 2020 года составила менее половины дохода американской компании. Это по-прежнему главный источник прибыли, но уже в следующем квартале расстановка сил может измениться. Так, мировые продажи часов Apple Watch выросли на 50% по сравнению с прошлым годом, а прибыль от сервисов достигла рекордных значений.

За 3-й квартал пользователи сервисов Apple принесли компании 27,9 $млрд, что на 13% выше показателей прошлого года. Также за прошедшие три месяца Apple реализовали на 11% больше компьютеров семейства Mac, а прирост продаж планшетов iPad составил 8%.

Аналитики уверены, что подобная тенденция может превратить iPhone в один из самых убыточных продуктов компании. Более того, на успех IPhone 11 не надеются даже руководители американской компании — известно, что новинка станет «промежуточным звеном» между существующей линейкой и перспективным iPhone 12. Уже известно, что следующий смартфон не будет поддерживать сети 5G, а его дизайн неприятно удивил даже фанатов марки. Не исключено, что модель выпускают для того, чтобы не прерывать цикл обновлений и «дотянуть» до следующей удачной модели.

Эксперты считают, что подобная стратегия может окончательно погубить мобильное подразделение компании. Ввиду того, что сети пятого поколения в ближайшие годы станут стандартом на мировых рынках, iPhone 11 может стать попросту ненужным. Напомним, флагманы от Samsung, Huawei и Meizu уже поддерживают 5G.