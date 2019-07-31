Xiaomi запустили свою курьерскую «службу–убийцу» Яндекс Доставок

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Mi Delivery пока работает только в Китае, но скоро товары можно будет заказать и в другие страны.

Недавно инсайдеры сообщали, что в недрах Xiaomi идёт работа по подготовке новой курьерской службы. Тогда эксперты предположили, что «альтернативная почта» будет работать с AliExpress по всему миру.

Несколько дней назад сервис начал работу, удивив поклонников марки. Так, Xiaomi запустили свою курьерскую компанию под названием Mi Express — «службу-убийцу» Яндекс Доставок. Эксперты считают, что новая служба сможет составить конкуренцию российской компании. Правда, пока курьеры компании работают только на территории Китая. По мнению аналитиков, такое решение помешает успешной деятельности нового игрока.

Так, лидером китайского рынка доставок «на следующий день» является компания SF Express, работающая с 1993 года. Обширная клиентская база и налаженная работа филиалов поможет компании держать уровень цен ниже, чем у Xiaomi. Это, в свою очередь, может привести к закрытию Mi Delivery, или недостаточному расширению для выхода на внешние рынки.

Аналитики напоминают, что китайскому рынку курьерских служб присуща суровая конкуренция. Так, только в 2014 году жители страны отправили и получили 13 миллиардов посылок. По мнению экспертов, Xiaomi следовало начать с иностранных рынков — в частности, с российского.

Xiaomi Express, как и конкуренты, может использоваться для отправки любых товаров, а не только продукции компании. Очевидным конкурентным преимуществом сервиса является интеграция в устройства китайского бренда. Так, отправить доставку можно через голосового помощника в смартфоне или «умных» часах, оплатив услугу привязанной банковской картой.